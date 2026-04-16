شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها مع متابعيها من مطار نيويورك، وذلك أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت معها في الصور الفنانة هالة صدقي، حيث نشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقى ظهورها تفاعلًا من جمهورها.

إلهام شاهين ترد على سؤال الزواج: "كبرت على السؤال ده"

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد ردها على سؤال حول الزواج خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي"، إذ قالت: "خلاص كبرت على السؤال ده.. زمان وإحنا صغيرين كانوا بيسألوا إمتى هنشوفك عروسة وإمتى هتتجوزي، لكن في مرحلة وسن مينفعش يتسأل فيها السؤال ده. هو السؤال مش زعلني، بس حسيت إنه سؤال تافه.. لسه هنقول إمتى هنتجوز وإمتى هنحب".

تفاصيل مسلسل "قلب شمس"

وتشارك الفنانة إلهام شاهين كضيفة شرف في مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، ويشاركه البطولة يسرا، درة، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، ويُعرض العمل خارج السباق الرمضاني عبر تطبيق "يانجو بلاي".

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، مسلسل "سيد الناس" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: عمرو سعد، ريم مصطفى، بشرى، أحمد رزق، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد سامي.

بعد غياب| فارس يطرح أغنية "جمال يا ساتر".. ويعلق: "واحشني الغناء"

محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا