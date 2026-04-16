رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر جلال بمناسبة عيد ميلاده: اتحملني كتير

كتب : منى الموجي

07:17 م 16/04/2026

رامز جلال و ياسر جلال

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعه بشقيقه الفنان ياسر جلال، احتفالا بـ عيد ميلاد الأخير الذي يوافق 16 أبريل من كل عام.

وكتب رامز في تعليقه على الصورة "أخويا الكبير اللي اتحملني كتير، كل سنة وانت طيب يا سيادة النائب وعقبال ما تبقى وزير".

وعلق ياسر على منشور شقيقه قائلا "حبيبي يا رامز ربنا ما يحرمني منك، من أجمل الحاجات اللي بابا الله يرحمه علمهالى إني أحبك وما أحبش حد قدك، فاكر بابا كان بيقول لنا إيه (يا ولاد إنتوا مالكمش غير بعض) الله يرحمه ويرحم ماما ويرحم كل الأموات ويخليك ليا، وما يحرمنيش منك يا أخويا يا حبيبي يا نجم النجوم".

رمضان 2026

جدير بالذكر أن رامز جلال شارك في السباق الرمضاني المنقضي كعادته ببرنامج مقالب جديد حمل عنوان "رامز ليفل الوحش" وعُرض على قناة MBC مصر، كما قام ياسر جلال ببطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته: ميرفت أمين، أيتن عامر، سلوى عثمان، هدى الإتربي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

