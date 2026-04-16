دعا مهرجان الجونة السينمائي صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفلامهم للمشاركة في دورته التاسعة، المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر، ابتداءً من اليوم، ليكون آخر موعد لتقديم الأعمال هو 30 يونيو 2026.

فتح الباب أمام الأفلام للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي في بيان صحفي: "مع فتح باب التقديم، ينصب تركيزنا على آفاق جديدة لاكتشاف السينما. نبحث عن أفلام تتحدى تصوراتنا، وأصوات تفرض حضورها، ليظل مهرجان الجونة السينمائي منصة نابضة بالحياة، تمنح الفرص دائمًا لصناع الأفلام الجدد وتلهم الصناع المخضرمين"

وتتنافس الأفلام المختارة على جوائز "نجمة الجونة"، بالإضافة إلى جوائز نقدية بإجمالي 234 ألف دولار أمريكي عبر مسابقات المهرجان للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة. وتتاح الفرصة للأفلام ذات الموضوعات الإنسانية للتنافس على جائزة "سينما من أجل الإنسانية" والتي تُمنح بتصويت الجمهور، كما يستمر المهرجان في منح جائزة نجمة الجونة الخضراء لأحد الأفلام التي تتناول القضايا البيئية.

عمرو منسي: مهرجان الجونة السينمائي جسرا يربط بين المواهب

وأضاف عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "أصبح مهرجان الجونة جسرًا حيويًا يربط بين المواهب الإقليمية والساحة الدولية. ومع استعدادنا للدورة التاسعة، نركز على خلق مساحة يكون فيها عرض الفيلم مجرد بداية".

وأكد "نعمل على ألا يغادر صناع الأفلام من المهرجان بجمهور جديد فقط، بل بشركاء جدد، وآفاق أوسع، وروابط وعلاقات عالمية قادرة على تحويل الرؤية الإبداعية إلى مسيرة مهنية مستدامة."

مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل على خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين؛ لتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

