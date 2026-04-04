كشف محمد شبانة نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، تفاصيل جديدة تخص وفاة العندليب الأسمر.

حل محمد شبانة ضيفا على برنامج "البصمة" تطرق خلال حديثه فيه عن ذكرياته مع العندليب عبد الحليم خافظ، وعن علاقة الراحل بمحبيه وجمهوره.

وعن وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، قال: "وفاة عبد الحليم حافظ مكنتش بسبب التهاب الكبد الوبائي، العندليب توفى بسبب تسمم في الدم، والدم ده كان متحول له بطريقة خاطئة بعد إجرائه عملية جراحية في لندن".

كواليس رحيل العندليب الأسمر

رحل الفنان عبد الحليم حافظ عن عالمنا في 30 مارس 1977 في مستشفى "كينجز كوليدج" بلندن عن عمر يناهز 47 عاماً.

سبب خبر وفاته صدمة كبرى لجمهوره ومحبيه بمختلف أنحاء الوطن العربي، وتم تسجي العديد حالات انتحار لبعض المعجبات حزنا على فراقه.

شيع جثمانه في جنازة مهيبة بالقاهرة حضرها ما يقرب من 2.5 مليون شخص، وتعتبر من أكبر الجنازات في تاريخ مصر.

اقرأ أيضا:

بالصور| نجوم الفن يشاركون في الحفل السنوي للتوعية بـ التوحد تحت شعار "في ضهرك"

تركي آل الشيخ يعلن عن نزالات على ألقاب عالمية ضمن عرض Glory in Giza