محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ يكشف السبب الحقيقي وراء وفاته

كتب : مروان الطيب

12:31 ص 04/04/2026

عبد الحليم حافظ

كشف محمد شبانة نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، تفاصيل جديدة تخص وفاة العندليب الأسمر.

حل محمد شبانة ضيفا على برنامج "البصمة" تطرق خلال حديثه فيه عن ذكرياته مع العندليب عبد الحليم خافظ، وعن علاقة الراحل بمحبيه وجمهوره.

وعن وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، قال: "وفاة عبد الحليم حافظ مكنتش بسبب التهاب الكبد الوبائي، العندليب توفى بسبب تسمم في الدم، والدم ده كان متحول له بطريقة خاطئة بعد إجرائه عملية جراحية في لندن".

كواليس رحيل العندليب الأسمر

رحل الفنان عبد الحليم حافظ عن عالمنا في 30 مارس 1977 في مستشفى "كينجز كوليدج" بلندن عن عمر يناهز 47 عاماً.
سبب خبر وفاته صدمة كبرى لجمهوره ومحبيه بمختلف أنحاء الوطن العربي، وتم تسجي العديد حالات انتحار لبعض المعجبات حزنا على فراقه.
شيع جثمانه في جنازة مهيبة بالقاهرة حضرها ما يقرب من 2.5 مليون شخص، وتعتبر من أكبر الجنازات في تاريخ مصر.

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

