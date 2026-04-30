ليلى علوي عن تشجيع الزمالك:" فشر أنا أهلاوية أبا عن جد"

كتب : هاني صابر

06:46 م 30/04/2026 تعديل في 07:27 م
    رقص ليلى علوي في عيد ميلاد سماح أنور وسلوى محمد علي (4)
    ليلى علوي
    ليلى علوي
    ليلى علوي (4)
    ليلى علوي في أحدث ظهور
    ليلى علوي
    ليلى علوي مع بوكية ورد
    ليلى علوي (4)
    ليلى علوي (3)
    ليلى علوي وإلهام شاهين_8
    ليلى علوي (1)
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي
    ليلى علوي
    ليلى علوي
    ليلى علوي
    ليلى علوي (7)
    ليلى علوي
    ليلى علوي
    ليلى علوي في ثالث أيام مهرجان الجونة (1)
    ليلى علوي في ثالث أيام مهرجان الجونة (4)
    ليلى علوي في ثالث أيام مهرجان الجونة (5)
    ليلى علوي في ثالث أيام مهرجان الجونة (2)
    النجمة ليلى علوي (5)
    ليلى علوي _

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن فريقها الذي تشجعه وانتمائها الكروي قبل قمة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

وردت ليلى علوي على سؤال وجهه لها الإعلامي معتز الدمرداش بشأن الفريق الذي تشجعه بين الأهلي والزمالك، قائلة: "مش هرد عليك يا معتز أنت الذاكرة عندك يظهر...".

ليلى علوي: "أنا أهلاوية أبا عن جد"

وعن انتمائها لنادي الزمالك، أوضحت: "فشر.. أنا أهلاوية أبا عن جد".

وأضافت: "انتمائي للأهلي ميزعلش جماهير الزمالك، يعني أكدب يعني .. هو أنا بكره الزمالك لأ.. أنا بحب الزمالك والشعب المصري كله وبحب الكرة الحلوة لكن أنا أهلاوية.. ايه المشكلة؟".

فيلم "ابن مين فيهم؟".. آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

تنتظر ليلى علوي طرح فيلم"ابن مين فيهم؟" في السينمات، وهو بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل أعمال متهور يعيش بلا قيود أو مسؤوليات، إلى أن تتغير حياته تمامًا بعد وفاة عمته، التي تركت له ثروة كبيرة مشروطة بالعثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة. وخلال رحلته، ترافقه المحامية "ماجدة" لمساعدته في تنفيذ الشرط، لكن سرعان ما تتصاعد الخلافات بينهما، لتخلق حالة من التوتر والمواقف المعقدة التي تقلب مسار الأحداث.

عودة الشناوي والشحات.. قائمة الأهلي للقمة الـ132 أمام الزمالك
