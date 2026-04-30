مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. يسري نصر الله: الفن شغلانة مجنونة ويحتاج سحر

كتب : منى الموجي

04:26 م 30/04/2026
    عمرو موسى ويسري نصر الله وصبري فواز
تحدث المخرج يسري نصر الله عن رؤيته لصناعة السينما، خلال ماستر كلاس "كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا"، المقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لافتا إلى أن الفن "شغلانة مجنونة" بطبيعته ولا يمكن خوضه دون امتلاك شغف حقيقي يصل إلى حد السحر تجاه السينما، موضحا أن هذا الشغف هو المحرك الأساسي للاستمرار في مهنة مليئة بالتحديات.

وأكد المخرج عمرو موسى شغفه بإعادة اكتشاف الممثلين وتقديمهم بصورة مختلفة، وأنه يفضل دائما كسر الصورة النمطية واختيار وجوه قادرة على إحداث مفاجأة فنية، واستشهد بتجارب مع ممثلين مثل مصطفى أبو سريع ورحمة أحمد، إذ يرى أن هذا التوجه يمثل نقلة مهمة للممثل ومتعة حقيقية للمشاهد.

وأضاف موسى أنه يتجنب الحلول السهلة أو الاختيارات الجاهزة و أنه لا يفضل "أول اختيار في الدرج" ويميل إلى التأني والبحث الدقيق.

وتتطرق يسري للحديث عن أهمية دور مساعد المخرج، وأنها أكثر المهن ظلما داخل الصناعة رغم كونه عنصر محوري في تنظيم العمل وأكد أنه ليس مجرد مرحلة انتقالية بل مهنة قائمة بذاتها، وتحدث عن تجربته الشخصية إذ عمل كمساعد مخرج لفترة وأنه "لم يكن جيدًا" لكنه تعلم الكثير خاصة خلال عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو ما أسهم في تشكيل أدواته كمخرج.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان عصام عمر، وحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: هنا شيحة، المخرج خيري بشارة، محمد ممدوح، باسم سمرة.

