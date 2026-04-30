أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

أمير عيد يساند طليقته في عزاء والدها بمسجد حسين صدقي في المعادي

كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"

تصدر المطرب أمير عيد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إثارته الجدل لتصرفه الغير لائق في عزاء والد طليقته ليلى فاروق الذي أقيم مساء الأربعاء بالمعادي.

نستعرض لكم 10 معلومات عن أمير عيد في السطور التالية:

- مغني وعازف جيتار وكاتب أغاني وملحن.

- ولد في حي المعادي بمدينة القاهرة في عام 1983.

- شارك في تأسيس فرقة كايروكي الغنائية التي قدمت عشرات الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء مصر.

- أصدر مع الفرقة عدة ألبومات، منها "وأنا مع نفسي قاعد، مطلوب زعيم، السكة شمال، ناس وناس".

- شارك في أفلام "لما بنتولد" و"بلبل حيران" و "زي النهاردة" .

- شارك في مسلسلات "ريفو" و"ريفو 2" و "دواعي السفر".

من هى طليقة المطرب أمير عيد؟

- طليقته هى الفنانة التشكيلية ليلى فاروق، التي غنى لها أغنية خاصة بها باسم "ليلى" ضمن ألبوم "نقطة بيضا" الذي أصدره عام 2017.

- وصف أمير عيد طليقته ليلى فاروق في لقائه مع الإعلامي محمود سعد، قائلا: "ليلى هى حب العمر كله".

- رحلت والدة أمير عيد في 19 أكتوبر 2025 بعد صراع مع مرض الزهايمر.

- قال أمير عيد خلال لقاء مع الإعلامي محمود سعد عن مرض والدته: "الأم هي ما يتعدى الحب نفسه، حب غرائزي، أكتر حاجة أحبها هي إني أعمل أغاني، وكنت أحب إن أمي تبقى معايا وخاصة إن بينا قصة كفاح.. كنت أحب الجلوس مع والدتي، وهو أكثر وقت أجد فيه راحة البال والراحة النفسية".

- أوضح أمير عيد خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي إنه أول مرة يخوض تجربة التمثيل بمسلسل "ريفو"، موضحا:" أخدت دروس تمثيل لمدة 3 شهور قبل تصوير المسلسل والمدرس كان الفنان عمرو جمال، وأول حصة تمثل روحت بدري أنا وتامر هشام، فـ المدرب عمرو جمال، طلب أننا نسترخى، فلقيت تامر نام بجد وصحيته بعدها بـ 3 ساعات".

اقرأ أيضا:

خيري بشارة: تعرضت للهجوم بسبب فيلم إشارة مرور وآلمني وصفي بالجنون من صديق