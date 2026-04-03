احتفل المنتج محمد السعدي، بعقد قران ابنته عهد في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وكان من أبرز الحضور الداعية مصطفى حسني الذي شهد على عقد القران.



واتسم الحفل بأجواء بسيطة إذ أقيم في مكان مفتوح ، والتقط الحضور العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

محمد السعدي يكشف كواليس إنتاج فيلم وثائقي عالمي

كشف المنتج محمد السعدي عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، ، عن التحضير على فيلم وثائقي عالمي جديد يحمل عنوان "نقل قناع توت عنخ آمون"، من إخراج المخرج الكبير تامر محسن، ويوثق الفيلم عملية نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون من موقعه القديم إلى المتحف المصري الكبير.

من هو المنتج محمد السعدي

هو منتج مصري، يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس شركة ميديا هاب - سعدي جوهر (MediaHub).

ا يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 36 عاماً في مجال الإعلام والإعلانات. عُرف بكونه شريكاً للمنتج إيهاب جوهر في وكالة "سعدي جوهر" الشهيرة التي نفذت أهم الحملات الإعلانية في مصر.

كما شارك العملية الإنتاجية الخاصة بعدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل "لعبة نيوتن" عام 2021، مسلسل المشوار" عام 2022، مرورا بمسلسل "تحت الوصاية" و"جعفر العمدة" و"الصفارة"، إلى جانب مسلسل "لام شمسية.

اقرأ أيضا:



بالصور| نجوم الفن يشاركون في الحفل السنوي للتوعية بـ التوحد تحت شعار "في ضهرك"





تركي آل الشيخ يعلن عن نزالات على ألقاب عالمية ضمن عرض Glory in Giza



