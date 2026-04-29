الموسيقيين: مصطفى كامل لم يشاهد فيديو أمير عيد في عزاء والد طليقته"

كتب : هاني صابر

10:21 م 29/04/2026 تعديل في 30/04/2026
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (4)
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (1)
    حركة غير لائقة من أمير عيد في عزاء والد طليقته (3)
    حركة غير لائقة من أمير عيد
    أمير عيد (1)
    أمير عيد (1)_1
    أمير عيد (3)
    امير عيد
    أمير عيد (1)

أكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لم يشاهد الفيديو الذي ظهر فيه أمير عيد يقوم بحركة غير لائقة.

نقابة المهن الموسيقية ترد على تصرف أمير عيد في عزاء والد طليقته

وقال طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"مصراوي": "النقيب مصطفى كامل لم يشاهد الفيديو الصادر من أمير عيد في عزاء والد طليقته، وسيدرس الأمر ويتخد القرار فيه".

تصرف المطرب أمير عيد في عزاء والد طليقته

وأثار أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، حيث اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

وكانت ليلى طليقة أمير عيد قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله، صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة"، قبل أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وشهدت مراسم الجنازة حضور طليقها الفنان أمير عيد، الذي حرص على مساندتها في هذا الظرف الإنساني، رغم انفصالهما، في لفتة لاقت تقديرا واسعا من الجمهور.


الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)

