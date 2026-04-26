تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدرها للمشهد الفني، في ظل تطورات جديدة مرت بها، منها أزمتها الصحية، وطرحها أغنية جديدة بعنوان "الحضن شوك".

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل أزمات شيرين التي مرت بها بعد طلاقها عن الفنان حسام حبيب عام 2023، والمشاكل التي طالتها والنجاحات الفنية التي حققتها.

أزمة شيرين ومدير صفحتها

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمتها في القضية المقامة ضدها من مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، للاطلاع على أوراق القضية واستكمال الإجراءات.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للفنانة بارتكاب واقعة سب وقذف بحق المجني عليه، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال، حيث نسبت إليها التحقيقات توجيه عبارات اعتُبرت خادشة للشرف والاعتبار، وذلك عبر الهاتف، في مخالفة لنصوص قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

وتقدم محامي المجني عليه بطلب الادعاء المدني، مطالبًا بتعويض مؤقت قدره 200 ألف جنيه، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الأزمة، التي تُضاف إلى سلسلة من التحديات القانونية التي واجهتها شيرين خلال الفترة الماضية.

أزمة شيرين الصحية

وفي سياق متصل، عادت شيرين إلى صدارة مؤشرات البحث آنذاك، ليس فقط بسبب أزمتها القضائية، بل أيضًا بعد الكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة إصابتها بنزلة برد شديدة، ما استدعى نقلها بسيارة إسعاف إلى منزل إحدى صديقاتها لتلقي الرعاية اللازمة، خوفًا من تطور حالتها الصحية.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات دعم من عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم أشرف زكي، الذي حرص على مساندتها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها خلال هذه المرحلة.

شيرين تواجه أزمات صعبة مع شقيقها

وعلى مدار الأشهر الماضية، واجهت شيرين عبد الوهاب سلسلة متلاحقة من الأزمات، تنوعت بين خلافات عائلية مع شقيقها، وأزمات قانونية متكررة، فضلًا عن تعثر عدد من مشروعاتها الفنية وتأجيلات إنتاجية أثرت على مسيرتها، ما وضعها في دائرة الجدل لفترات طويلة.

شيرين تعود للغناء بطرح ألبوم بتمنى أنساك

ورغم تلك الضغوط، سعت شيرين إلى استعادة حضورها الفني من خلال طرح ألبومها الجديد "بتمنى أنساك"، الذي يُعد محطة مهمة في مشوارها، ويعكس رغبتها في بدء مرحلة جديدة على المستوى الفني، بعد فترة من الغياب والتحديات.

كما واصلت طرح أعمال غنائية جديدة، من بينها أغنية "الحضن شوك"، إلى جانب أغنية وطنية بعنوان "غالية علينا"، في محاولة واضحة لاستعادة توازنها الفني والعودة بقوة إلى جمهورها، رغم كل ما مرت به من أزمات.

أغنية غالية علينا، غناء شيرين عبد الوهاب، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، توزيع توما.

وتعاونت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "الحضن شوك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

اقرأ أيضا:

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)