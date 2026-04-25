تواصل الفنانة مايا دياب الاستمتاع بعطلتها الصيفية بمدينة الجونة، حيث شاركت متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مايا صورا جديدة من كواليس رحلتها عبر حسابها على "انستجرام"، التي نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ظهرت مايا دياب في الصور مرتدية إطلالة رياضية أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اخر أغاني مايا دياب

كانت آخر أغاني مايا دياب بعنوان "قبة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين من طرحها.

مايا دياب لديها تجربة وحيدة على شاشة السينما

شاركت الفنانة مايا دياب بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "أسد وأربع قطط" عام 2007، ويعتبر تجربتها الوحيدة على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم حول النقيب (شبل ضرغام) الذي يكلف بعملية تأمين حفل كبير بأحد الفنادق يحييه أعضاء فريق (الفوركاتس)، وأثناء الحفل تحدث جريمة قتل، ويكون الشاهد الوحيد على هذه الجريمة هو هذا الفريق، فيقوم (شبل) باصطحاب أعضاء الفريق للحياة في منزل عمه بمنطقة (إمبابة)، ومن هنا تحدث العديد من المواقف الكوميدية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من هاني رمزي، حسن خسني، رايا شماعي، إليانا أبي ضاهر، تأليف سامح سر الختم ومحمد نبوي، إخراج سامح عبد العزيز.

