خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت هيفاء في الجلسة مرتدية جاكت فرو على إطلالة جريئة وكتبت: "جاهزة، مركزة".

آخر أغاني هيفاء وهبي

كانت آخر أغاني طرحتها هيفاء وهبي بعنوان "من أول مرة شوفتك"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

