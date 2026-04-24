نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

رسالة حلا شيحة لجمهورها ومتابعيها

ظهرت حلا شيحة في الصور مرتدية الحجاب وكتبت: " رؤية الله هذه هي اللحظة التي ينسى فيها أهل الجنة كل تعب الدنيا حين يُكشف الحجاب ويتمتع المؤمنون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى".

وأضافت: "الجنة ليست مكاناً نتمناه فقط، بل هي “الوطن الحقيقي” الذي ننتظر العودة إليه. وكما أخبرنا الله تعالى “في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر”.

وتابعت: "جمال الطبيعة في الدنيا هو مجرد “إعلان تشويقي” أو “نموذج مصغر” لما ينتظرنا هناك، كل متاع الدنيا من صنع البشر أما الجنة فهي من صُنع الله أعدها لعباده الصالحين بيده تخيل الجمال ده".

واختتمت حديثها قائلة: "يارب اجعلنا من أهل الجنة مع النبي محمد صلي الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام وامهات المؤمنين فهم عملوا لهذا اليوم فما عملنا نحن ؟؟؟".

آخر مشاركات حلا شيحة في الدراما التلفزيونية

كانت اخر اخر مشاركات حلا شيحة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إمبراطورية م" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول مختار الذي يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

وشارك ببطولة المسلسل كل من خالد النبوي، مايان السيد، نور النبوي، نشوى مصطفى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا:

مجدي الهواري مع أحمد نادر جلال في كواليس تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"

فيلم هجرة يفوز بجائزة أفضل عمل في مهرجان أسوان لأفلام المرأة



