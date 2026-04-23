طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب ريمكس أغنية "هو سابني" بعنوان "Ever Since You Left Me"، بالتعاون مع الرابر الأمريكي French Montana، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

تعليقات الجمهور على الأغنية

وشهدت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث جاءت التعليقات: "العالمي تامر حسني كليب تحفة"، "عالمي"، "الله يا نجم"، "مفيش جمال أكتر من كده"، "جميلة يا تيمو"، "الميكس عالمي".

حفل تامر حسني في العين السخنة

وكان تامر حسني قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في العين السخنة يوم 12 أبريل، بمشاركة French Montana، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحضور.

آخر أفلام تامر حسني

يذكر أن تامر حسني قدم العام الماضي فيلم "ريستارت"، وشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال، رانيا منصور، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج سارة وفيق.

كارولين عزمي تنشر صورًا جديدة داخل صالة ألعاب للأطفال





حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى



