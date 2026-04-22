احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان، بعيد ميلاد ابنتها لولوة على طريقتها الخاصة، موجهة رسالة خاصة لها.

رسالة شريهان لابنتها في عيد ميلادها

ونشرت شريهان، صورا لابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا إنسانة محظوظة جدا لأنك مني وأنا منك، منذ ولادتك في 22/4 أصبحتي مصدر إلهام لي لأكون شخصا أفضل كل يوم.. أحبك لا تكفي يا لولوة".

وتابعت: "طفلتي .. يا من أراكِ لعمري عمرا، ولقلبي حبا، ولروحي شيئا يغنيها عن كل الأشياء.. يا من أفتخر بها أمام نفسي قبل أن أفتخر بها أمام كل الدنيا والعالم والناس".

وأضافت: "يا من أشكر عليها ربي في كل صلاة ودعاء وحركة وخطوة ونفس أتنفسه.. يا من ينطق بحروف اسمها قلبي في كل دقه من دقاته لأحيا كل يوم من جديد، يا هدية وطبطبة ورضا ربي.. شكرا لله عليكي نعمة يا لولوة يا ملاكي.. اللهم أحميها وأحفظها بعينك التي لا تنام، وأجعلها من السعداء .. أنا ووالدك وشقيقتك نفتخر بكي".

مسرحية كوكو شانيل.. آخر أعمال الفنانة شريهان

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

