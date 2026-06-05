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إميلي شاه تستمتع بالإجازة مع مينا مسعود في شوارع إيطاليا

كتب : مروان الطيب

05:44 م 05/06/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النجم مينا مسعود
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه في إيطاليا
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه ومينا مسعود يستمتعان بالإجازة في إيطاليا (1)
  • عرض 9 صورة
    النجمة إميلي شاه
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تستمتع بالإجازة في شوارع إيطاليا
  • عرض 9 صورة
    مينا مسعود مع إميلي شاه في إيطاليا (2)
  • عرض 9 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه ومينا مسعود يستمتعان بالإجازة في إيطاليا (2)

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كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن استمتاعها بالإجازة رفقة زوجها النجم العالمي مينا مسعود في أحدث ظهور لهما في إيطاليا.

نشرت إميلي شاه صورا لهما عبر حسابها على "انستجرام"، ظهر خلالها الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما بمدينة توسكانا الإيطالية.

وكتبت إميلي شاه على الصور: "خرجت في موعد غرامي مع زوجي لتناول الآيس كريم وبعض الكرز في أجمل بلدة في إيطاليا".

مينا مسعود وإميلي شاه في أجواء ربيعية وسط الطبيعة في اليابان

كشف النجم المصري مينا مسعود عن وجوده مؤخرا في طوكيو، اليابان رفقة زوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه.
نشر مينا صور من كواليس رحلته عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة هناك، وظهرت معه في الصور إميلي شاه.

أفلام ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Daniel" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب فيلم التشويق "The American Spring" ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد عرضه رسميا.

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