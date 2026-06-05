طرح النجمان سعد لمجرد ومحمد فضل شاكر دويتو أغنية " القمر ديالي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تزامنا مع أجواء فصل الصيف.

صناع أغنية سعد لمجرد ومحمد شاكر

الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي، وتم تصوير الفيديو كليب للأغنية في باريس تحت إدارة المخرج كريم بنيس، وبمشاركة اثنين من أبرز نجوم التمثيل في المغرب، منى فتو ورشيد الوالي.

وتحمل الأغنية طابعا رومانسيا واضحا، إذ تتحدث عن الشوق والحب والسهر.

كلمات أغنية القمر ديالي

وتقول بعض كلمات الأغنية: "سهران حبيبي... وإيه مسهر عيون حبيبي، يا ليالي داري حبيبي... ده قدري وده نصيبي.. أبو العيون السود... ورد الخد عليه محسود، عزف القلب برنة عود... ورقصني يا حبيبي.. لو على الغلب ..كلنا في الهوى غلبانين.. ولو على البعد.. اه يا قلوب السهرانين.. ولو على الشوق.. دنا على أخري يا حبيبي".

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