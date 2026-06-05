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وسط البحر.. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد بالمصيف والجمهور يعلق - صور

كتب : هاني صابر

02:23 م 05/06/2026
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شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدا بالمصيف خلال استمتاعها بعطلتها.

أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد

ونشرت عائشة بن أحمد، الصور التي ظهرت فيها وهى وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بضعة أيام متبقية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أحلى حد في الدنيا، ماشاء الله، ايه الحلاوة دي، جميلة، العسل كله".

عائشة بن أحمد بمسلسل الفرنساوي

يعد مسلسل "الفرنساوي" آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد، ودارت أحداث العمل حول خالد المحامي الذكي والداهية. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.

وشاركها بطولة المسلسل كل من عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

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