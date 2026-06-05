ساند الفنان محمود البزاوي، المنتخب الوطني على طريقة احتفالات نجومه، وذلك قبل الانطلاقة الرسمية لمباريات كأس العالم يوم 11 يونيو الجاري.

البزاوي يؤازر المنتخب في كأس العالم

ونشر البزاوي، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "كلنا مع المنتخب.. ما شاء الله".

ومن نجوم المنتخب الذين قلد "البزاوي" احتفالاتهم بعد إحراز الأهداف: محمد صلاح، وحمزة عبد الكريم، وإمام عاشور، وعمر مرموش.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على فيديو البزاوي، كالتالي: "عسل والله وسكر، طب والله الفيديو جميل أوي، شقاوة قديمة دي، إيه الحركات دي يا عم محمود، ما شاء الله شباب برضو، أحلى دعم فعلا، بالتوفيق للمنتخب الوطني، ربنا ينصرهم".

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

وتتبقى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في كل من أمريكا، نيوزيلندا، كندا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة. ويواجه المنتخب نظيره منتخب نيوزيلندا يوم الإثنين الموافق 22 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

كما يلاقي المنتخب أيضا نظيره منتخب إيران يوم السبت الموافق 27 يونيو، في السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

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