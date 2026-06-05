بينهم ملك زاهر.. نجوم احتفلوا بخطوبتهم في النصف الأول من 2026

شهد النصف الأول من عام 2026 احتفال عدد من صناع الدراما والنجوم بخطوبتهم، في أجواء اتسمت بالعائلية، وبحضور عدد من الأصدقاء والمقربين والأهل.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة بالنجوم الذين احتفلوا بخطوبتهم خلال النصف الأول من عام 2026:

ملك أحمد زاهر

في مارس 2026، احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

مصطفى عماد

في مايو 2026، احتفل الفنان الشاب مصطفى عماد بارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني وهى مصممة أزياء تُدعى ميار ممدوح، ليفاجئ متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور من حفل قراءة الفاتحة تجمعه بها.

المخرج وليد الحلفاوي

وفي أبريل 2026، احتفل المخرج وليد الحلفاوي بخطوبته على المخرجة المنفذة سارة جمال الدين في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين بالوسط الفني كان من بينهم الفنان أحمد جمال سعيد.

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