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بينهم ملك زاهر.. نجوم احتفلوا بخطوبتهم في النصف الأول من 2026

كتب : هاني صابر

05:09 م 05/06/2026 تعديل في 05:12 م
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    ملك زاهر تحتفل بخطوبتها على شريف الليثي
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    ملك زاهر تحتفل بخطوبتها على شريف الليثي (2)
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    شريف الليثي يحتفل بخطوبته على ملك أحمد زاهر (2)
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    شريف الليثي يحتفل بخطوبته على ملك أحمد زاهر (3)
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    شريف الليثي يحتفل بخطوبته على ملك أحمد زاهر (1)
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    خطوبة ملك زاهر
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    خطوبة ملك زاهر
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    خطوبة ملك زاهر وشريف الليثي
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    مصطفى عماد يعلن ارتباطه
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (6)_1
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (2)_5
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (1)_6
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (1)_6
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (4)_3
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (5)_2
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    حفل خطوبة المخرج وليد الحلفاوي (3)_4

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شهد النصف الأول من عام 2026 احتفال عدد من صناع الدراما والنجوم بخطوبتهم، في أجواء اتسمت بالعائلية، وبحضور عدد من الأصدقاء والمقربين والأهل.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة بالنجوم الذين احتفلوا بخطوبتهم خلال النصف الأول من عام 2026:

ملك أحمد زاهر

في مارس 2026، احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

مصطفى عماد

في مايو 2026، احتفل الفنان الشاب مصطفى عماد بارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني وهى مصممة أزياء تُدعى ميار ممدوح، ليفاجئ متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور من حفل قراءة الفاتحة تجمعه بها.

المخرج وليد الحلفاوي

وفي أبريل 2026، احتفل المخرج وليد الحلفاوي بخطوبته على المخرجة المنفذة سارة جمال الدين في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين بالوسط الفني كان من بينهم الفنان أحمد جمال سعيد.

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ملك أحمد زاهر شريف الليثي مصطفى عماد المخرج وليد الحلفاوي خطوبة

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