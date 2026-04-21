توفي منذ قليل خال الفنان أكرم حسني، بحسب ما أعلنه شقيقه أحمد حسني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسني على حسابه بـ "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله خالي الحبيب ووالدي الثاني الأستاذ إسماعيل يوسف المنصوري.. ربنا يرحمه ويغفر له.. إلى رحمة الله".

وانهالت تعليقات المتابعين بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وتقديم واجب العزاء للأسرة.

أعمال ينتظر عرضها أكرم حسني قريبا

ينتظر الفنان أكرم حسني عرض فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم" وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، إخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات التي تضعهما في سلسلة من الأحداث الكوميدية الغير متوقعة.

اقرأ أيضا..

