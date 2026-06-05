فيديو.. أحمد سعد عن أغنيته "كوتي": "بحب الأغاني اللي بتبسط الناس"

تحدث المطرب أحمد سعد، عن ردود الأفعال على أحدث أغانيه "كوتي" التي طرحها ضمن ألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش".

وحل أحمد سعد ضيفا على برنامج "عرب وود" وتحدث عن نجاح الأغنية ومشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وعن ردود الأفعال على أغنية "كوتي"، قال أحمد سعد: "أنا جاي أهزر في الحياة، الأغنية أنا متوقع إن ربنا هيكرمني فيها جدا جدا، بس لما نخش على الصيف أكتر شوية، بحب الأغاني اللي بتبسط الناس، بحب الأغاني اللي بحس إن الناس بتضحك، والزعل سهل، سهل جدا تزعلي أي حد في الحياة انما صعب جدا تخلي حد يفرح وينبسط وأحلى وأعظم حاجة في الحياة انك تخلي فرحانة ولذيذة".

أحمد سعد يثير الجدل في حفل الغردقة

انتقادات كبيرة طالت المطرب أحمد سعد بعد ظهوره بلوك مثير للجدل، خلال حفله الغنائي الذي أقيم في الغردقة مؤخرا بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وظهر أحمد سعد كعادته بأزياء مثيرة للجدل، مرتديا طقم كاجوال وزين الشعر بذقنه بقطع من الاكسسوارات، إلى جانب ظهوره بقصة شعر غريبة.

وواجه أحمد سعد العديد من الانتقادات من قبل جمهوره، وعلقوا: "الكهربا قطعت وأنت بتحلق ولا ايه يا فنان، مالك يا أحمد فيه ايه؟، هو شعرك ده عادي، اختياراتك مدمرة حياتك فعلا، كله عشان الترند، لا تعليق يا أحمد يا سعد، علي فكرة يا أحمد أنت صوتك حلو وأغانيك حلوة وموهوب يعنى مش محتاج بجد اللي انت بتعمله ده علشان تبقي تريند، متقفلنيش منك يا أحمد الله يخليك".







أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم 2026

يستعد الفنان أحمد سعد لجولة غنائية في أمريكا الشمالية وكندا ضمن الترويج لبطولة كأس العالم 2026.

وستشهد جولته الغنائية عدد من الحفلات منها في بروكلين، وشيكاجو، تورنتو، مرورا بأتلانتا ولوس أنجلوس، نهاية بتامبا وهيوستن، المقرر إقامتها خلال شهر يونيو الجاري.

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