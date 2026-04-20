بينهم كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا.. 25 صورة من جنازة والد منة شلبي

تصوير- نادر نبيل

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على والد الفنانة منة شلبي، بمسجد الفاروق بالمعادي، بحضور عدد من نجوم الفن.

وحرص الفنان إياد نصار على المشاركة في تشييع الجثمان، عقب صلاة الظهر.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن مساء أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن الفنانة منة شلبي، شاركت في النصف الأول من دراما رمضان 2026، بمسلسل "صحاب الأرض" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ومن إخراج بيتر ميمي.

اقرأ أيضا

بالتزامن مع جنازة والدها.. منة شلبي تتصدر تريند "جوجل"

وصول منة شلبي لمسجد الفاروق بالمعادي لتشييع جنازة والدها- صور