وصول منة شلبي لمسجد الفاروق بالمعادي لتشييع جنازة والدها- صور

كتب : هاني صابر

12:03 م 20/04/2026 تعديل في 12:16 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها

وصلت النجمة منة شلبي، منذ قليل، لمسجد الفاروق بالمعادي لتشييع جثمان والدها لمثواه الأخير.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد زوجته منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

منة شلبي بطلة مسلسل صحاب الأرض

منة شلبي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي.

