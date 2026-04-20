تصدرت النجمة منة شلبي قوائم التريند بموقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع تشييع جنازة والدها اليوم الإثنين.

جنازة والد منة شلبي

وتقام صلاة الجنازة على والد الفنانة منة شلبي اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر، في مسجد الفاروق بالمعادي.

وفاة والد منة شلبي



وكان المنتج أحمد الجنايني قد أعلن عن وفاة والد الفنانة منة شلبي، أمس الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير".

وقامت نقابة المهن التمثيلية بإصدار بيان قدمت فيه تعازيها ومواساتها للفنانة منة شلبي وأسرتها.

أقرا ايضا

