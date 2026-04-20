"قصة شعر جديدة".. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب : سهيلة أسامة

09:00 ص 20/04/2026
    احدث جلسة تصوير لجيهان الشماشرجي
    الفنانة جيهان الشماشرجي (1)

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها جلسة تصوير جديدة كشفت خلالها عن إطلالة أنيقة وجذابة.

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي
وظهرت جيهان بفستان أنيق وجريء باللون الأزرق الداكن، جاء بتصميم بسيط ومميز أبرز جمال قوامها، كما اعتمدت تسريحة شعر كيرلي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الجذابة.

ونالت الإطلالة إعجاب عدد كبير من نجمات الفن والمتابعين، أبرزهن الفنانة مايان السيد، والنجمة ريهام عبدالغفور، كما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وأشادوا بأناقتها واختياراتها المميزة.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قمر يا جيجي"، "تحفة الفستان"، "زي العسل"، "قصة شعر هايلة"، "كل يوم أحلى من اللي قبله".

تفاصيل مشاركة جيهان الشماشرجي في فيلم "فرقة الموت"
يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

