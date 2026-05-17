اللبس حرية شخصية.. تامر أمين يهاجم منع شباب صعيدي من دخول سينما بسبب الجلباب

كتب : حسن مرسي

08:51 م 17/05/2026

تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على منع 3 شباب صعايدة من دخول عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وأوضح أمين خلال برنامج "آخر النهار" على "النهار"، أن الناس وقفت مع الجلابية الصعيدي ومع فكرة الحرية، فالقانون والدستور يقول إن اللبس حرية شخصية ما لم يخدش الحياء العام.

وأشار إلى أن الشباب كانوا يرتدون زيهم التقليدي المحترم، ولا يحق لأحد منعهم تحت أي مبرر، مضيفاً أنه يضم صوته للملايين الذين رفضوا الموقف.

ولفت إلى أن "شرف لأي حد يلبس الجلابية الصعيدي أو الفلاحي، دول أصل مصر وفصلهم وعزوتهم، والمصريين الحقيقيين والكتلة الحرجة هم اللي في الصعيد وبحري".

وأكد أن الشهامة والندالة والأخلاق لا تزال موجودة في الصعيد، بعكس ما نعاني منه في القاهرة والمدن الكبرى.

وشدد الإعلامي تامر أمين على أنه يطالب إدارة السينما بالاعتذار لهؤلاء الشباب، متسائلًا بدهشة كيف يمنع موظف أمن يرتدي الجلباب في بيته شخصاً يرتدي مثله.

تامر أمين جلباب صعيدي حرية شخصية فيلم أسد

يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب
