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بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.. هند صبري تستمتع بالبحر

كتب : معتز عباس

01:01 ص 04/06/2026
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    هند صبري في جلسة تصوير (2)
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    هند صبري على البحر

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شاركت الفنانة هند صبري جمهورها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على السوشيال ميديا وهي تستمتع بأجواء فصل الصيف والبحر.

تفاصيل إطلالة هند صبري

ونشرت هند مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام"، حيث ظهرت في إحدى الصور وسط المياه الفيروزية والرمال الذهبية.

وتألقت هند صبري بإطلالة صيفية مريحة تجمع بين البساطة والأناقة، وتلتقط صورة سيلفي على الشاطئ، وعلقت: "أيام هادئة".

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024، بطولة كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

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