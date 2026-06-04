شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها أحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في لقطات جديدة بجوار ساحة قصر مونبلييه التاريخية بمدينة مونبلييه الفرنسية.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود مزين بتفاصيل وخطوط بيضاء بارزة بتصميم أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأرفقت هدى الإتربي الصور بتعليق: "لأجلك ألف مرة أخرى"، والذي نال إعجاب المتابعين على حسابها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجم الجيل"، "أجمل ما في باريس"، "نجمة الموسم"، "الجمال اللي على حق".

أخر أعمال هدى الاتربي في الدراما

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

كما شاركت في رمضان عام 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

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