إعلان

لأجلك ألف مرة أخرى.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة فرنسية ساحرة

كتب : سهيلة أسامة

01:00 ص 04/06/2026

هدى الإتربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها أحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في لقطات جديدة بجوار ساحة قصر مونبلييه التاريخية بمدينة مونبلييه الفرنسية.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود مزين بتفاصيل وخطوط بيضاء بارزة بتصميم أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأرفقت هدى الإتربي الصور بتعليق: "لأجلك ألف مرة أخرى"، والذي نال إعجاب المتابعين على حسابها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجم الجيل"، "أجمل ما في باريس"، "نجمة الموسم"، "الجمال اللي على حق".

أخر أعمال هدى الاتربي في الدراما

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

كما شاركت في رمضان عام 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا..

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة "كاجوال" في دبي

لماذا لم تقضي أروى جودة "شهر العسل" مع زوجها؟.. الفنانة تجيب

هدى الاتربي النجمات فرنسا اطلالات النجمات انستجرام الفنانين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
أخبار مصر

شروط إعادة بطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء (مستند)
أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
جامعات ومعاهد

أول تعليق من جامعة عين شمس حول انتحال شخص صفة طبية وأكاديمية بها
فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟
صور و فيديوهات كأس العالم

الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟
عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر
أخبار مصر

عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان