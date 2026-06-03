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بـ"جيبة قصيرة".. أحدث ظهور لـ مايا دياب والجمهور يعلق - صور

كتب : هاني صابر

10:59 م 03/06/2026
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شاركت المطربة مايا دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بإطلالة صيفية بأحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مايا دياب

ونشرت مايا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مجموعة من صور البروفات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، أحلى واحدة، أيقونة، الملكة، العسل كله، السكر".

آخر أعمال مايا دياب

يذكر أن، آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "قبة" التي طرحتها في فبراير 2026 وتعتمد على إيقاع الدبكة البدوية بأسلوب عصري، وهى من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع هادي شرارة.

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مايا دياب أغنية قبة نزار فرنسيس

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