محمد عادل إمام ينشر فيديو مع شيكو من كواليس"صقر وكناريا"

كشف النجم محمد عادل إمام، عن مقطع فيديو يجمعه مع النجم شيكو من كواليس تصوير فيلمهما السينمائي الجديد "صقر وكناريا" المقرر طرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة.

طرح صقر وكناريا 24 يونيو

ونشر محمد إمام، الفيديو الذي فيه وهو يحاول حمل شيكو على ظهره، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا الإعلان الرسمي الأسبوع ده.. صقر وكناريا، 24 يونيو بجميع سينمات الوطن العربي".

أحداث فيلم صقر وكناريا

تدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" في إطار كوميدي، حول شاب يدعى "صقر" يقع في حب "كناريا"، لكن قصة حبهما تواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بسبب الخلافات العائلية.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، شيكو، خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، ويارا السكري، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

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