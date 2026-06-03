شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة ناعمة خلال تواجدها في العاصمة الإيطالية روما.

وظهرت كارولين بفستان أبيض طويل بتصميم كلاسيكي راقٍ أبرز رشاقتها، حيث أرفقت كارولين الصور بتعليق: "بين الزهور وجمال روما".

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي

وحازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت من بين التعليقات: "قمر"، و"أجمل فنانة"، و"ملكة الأناقة"، و"إطلالة رائعة"، و"جمالك غير طبيعي"، و"دايمًا متألقة".

مشاركة كارولين عزمي في دراما رمضان 2026

يُذكر أن كارولين عزمي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 في مسلسل "رأس الأفعى"، إلى جانب نخبة من النجوم منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، مراد مكرم، هبة عبدالغني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

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