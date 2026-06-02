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"وضعت رقم 0 على تورتة عيد ميلادها".. ما علاقته بوفاة سهام جلال؟

كتب : معتز عباس

10:10 م 02/06/2026 تعديل في 10:13 م
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (3)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (4)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (2)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (6)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (7)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (1)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (9)
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    تعليقات الجمهور على مقطع فيديو عيد ميلاد سهام جلال والرقم 0 (8)
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    سهام جلال تحتفل بعيد ميلادها (3)
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    سهام جلال تحتفل بعيد ميلادها (1)
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو قديم للفنانة الراحلة سهام جلال أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وذلك بعد ساعات من إعلان رحيلها صباح اليوم الثلاثاء.

ماذا حدث في عيد ميلاد سهام جلال؟

وظهرت سهام جلال في الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها الذي وافق 7 يناير الماضي، حيث بدت في أجواء مبهجة برفقة عدد من أصدقائها.

ولفت انتباه المتابعين هو وضع سهام رقم 0 على تورتة عيد الميلاد، الأمر أثار تساؤلات وتفسيرات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت آراء الجمهور حول هذا المشهد، إذ اعتبره البعض مجرد تفصيلة عفوية لا تحمل أي شيء سوى رفضها الكشف عن عمرها، فيما ربط آخرون بشكل عاطفي بوفاتها، معتبرين أن إضافة رقم 0 يعني اقتراب الرحيل.

وفاة الفنانة سهام جلال

رحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأقيمت جنازتها بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، بينما قيام العزاء غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "فيلم ثقافي"، "حرب أطاليا"، "أين قلبي"، وغيرها من الأعمال.

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