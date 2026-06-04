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كريم محمود عبدالعزيز لوالده في ذكرى ميلاده:"لسه بنتعلم منك لحد ما نموت"

كتب : هاني صابر

06:36 م 04/06/2026 تعديل في 07:27 م

الفنان كريم محمود عبدالعزيز

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أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ذكرى ميلاد والده الساحر الفنان القدير محمود عبدالعزيز، التي توافق اليوم الخميس 4 يونيو.

كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

ونشر كريم، صورة لوالده الراحل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: " 4 يونيو عيد ميلاد أبويا، الرجولة والتربية والأصول، والأصل الطيب النظيف".

وأضاف: "علمتنا كتير ولسه بنتعلم منك لحد ما نموت.. كل سنة وحضرتك في أحلى وأعلى الدرجات بإذن الله".

معلومات عن محمود عبدالعزيز

حصل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966 ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية. وبدأ حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش.

وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم "الحفيد"، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب".

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش". وحقق نجاحا كبيرا عندما خاض بطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل "رأفت الهجان".

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كريم محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز مسلسل رأفت الهجان

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