شدد وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، على ضرورة تنفيذ خطة السلام الشاملة لقطاع غزة، ومواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه حل الدولتين.

وقال بارو، في كلمة مسجلة اليوم الخميس، إنه بعد مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين، سيعقد في باريس يوم 12 يونيو اجتماعًا يضم قادة من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني الملتزمين بحل الدولتين.

وأشار وزير خارجية فرنسا، إلى أنه عقد أمس اجتماعا في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية، شاركت فيه 37 منظمة من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرًا أن هذه المبادرة تجسد الأمل، ومؤكدًا استمرار دعم فرنسا لهذه الجهود من أجل الدفع نحو تحقيق السلام.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن نحو خمسين مشاركًا من ممثلي المجتمع المدني يواصلون اليوم، في تل أبيب، العمل من خلال اجتماعات متخصصة، وذلك في إطار المبادرة التي انطلقت من بيت جالا.