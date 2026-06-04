رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل يوم الأربعاء، معتبرا أنه "خارطة طريق لإبادة شريحة من الشعب اللبناني واستعباد الباقي".

شروط وقف إطلاق النار وموقف حزب الله

أكد قاسم أن "وقف إطلاق النار الوهمي" الذي يفرض على الحزب التوقف عن القتال والانسحاب من جنوب لبنان، مع السماح لإسرائيل "بمواصلة عدوانها"، يمثل "الاستسلام والهزيمة وتحقيق أهداف العدو".

كواليس مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل

دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فورا، واصفا إياها بـ"المهزلة والإهانة".

وأوضح في بيان تلفزيوني، أن نتائج هذه المفاوضات "العبثية والمهينة والمخزية" مرفوضة بالكامل من قطاعات واسعة من الشعب اللبناني.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن يوم الأربعاء على "وقف كامل" لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحابه من جنوب لبنان.

وفي المقابل، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بالاتفاق، معلنا أن جيش الاحتلال "سيواصل إطلاق النار والعمليات البرية" وسيحافظ على "وجوده في المنطقة الأمنية في لبنان دون عودة السكان".

استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان

وشدد قاسم على أن حزب الله لن يشارك في أي هدنة تسمح لإسرائيل بالاستمرار في العمليات العسكرية، قائلا: "لا يهمنا سوى إنهاء العدوان بشكل شامل من خلال وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي". مجددا تأكيده على استمرار العمليات: "طالما بقي الاحتلال، ستستمر المقاومة".