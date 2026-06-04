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آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية

كتب : منال الجيوشي

05:33 م 04/06/2026

الفنانة يسرا

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طاردت الشائعات عدد من نجمات الفن خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها شائعة طالت النجمة الكبيرة يسرا.

ومن أبرز الفنانات اللاتي تعرضن لشائعات خلال الفترة الماضية:

زينة

أكدت الفنانة زينة، في بيان لها، أن ما تم تداوله عن رفعها قضية نفقة جديدة على الفنان أحمد عز، أمر غير صحيح، بعدما تداولت عدد من المواقع والصفحات، أنباء تفيد بقيامها برفع قضية زيادة أجر مسكن لأبنائها.

وكتبت زينة: "أرفع قضية في العيد والمحاكم أجازة طب إزاي؟، ده أنا لو هرفع قضية على خروف هستنى لـ بعد العيد، طب حتى احترموا حالة الحداد اللي أنا فيها زودتوها أوي".

يسرا

نفت الفنانة الكبيرة يسرا، في تصريحات لها، ما تم تداوله عن إصابتها بورم أو مرض في الدم، وأكدت أنها بصحة جيدة، وما أثير عن حالتها الصحية أمر غير صحيح.

أصالة نصري

منذ أيام تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري، محركات البحث، بعد انتشار شائعة طلاقها من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، إلا أن نجلها خالد الذهبي قام بتكذيب الشائعة عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا: "أخبار كاذبة".

بعدها قامت أصالة نصري بالرد على الشائعة، موجهة رسالة لزوجها، قالت فيها: "الله يخليك من كل قلبي أحبك".

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