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تركي آل الشيخ يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "سفن دوجز"

كتب : هاني صابر

06:10 م 04/06/2026

تركي آل الشيخ

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طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الرسمية لفيلم "سفن دوجز" الذي ييعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

طرح أغنية فيلم سفن دوجز

ونشر تركي آل الشيخ، الأغنية، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: " (يا وليدي ياه) الأغنية الرسمية لفيلم سفن دوجز مع الملحن عزيز الشافعي وغناء الفنانة إنديا مارتينيز والفنان محمد المجذوب والفنان بن عثمان".

أحداث فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

أبطال سفن دوجز

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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تركي آل الشيخ عزيز الشافعي فيلم سفن دوجز

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