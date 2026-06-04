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آلة "دراسة الفاصوليا" تلتهم ذراع شاب بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:17 م 04/06/2026

إسعاف

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شهدت قرية إبشادي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية حادثًا مؤسفًا، بعدما تعرض شاب لإصابة بالغة أثناء عمله على إحدى المعدات الزراعية المستخدمة في دراسة الفاصوليا.

المعدة الزراعية سحبت ذراعه

أصيب الشاب أسامة مصطفى عباس، 23 عامًا، ببتر نصفي في ذراعه الأيمن من أسفل الكوع، بعدما جذبت المعدة الزراعية يده أثناء العمل، في لحظات تحولت خلالها مهمة يومية عادية إلى مأساة مؤلمة، وسارع الأهالي إلى نقله لمستشفى الشهداء لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.

نقله إلى شبين الكوم التعليمي

حول الفريق الطبي الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال العلاج والتعامل مع الإصابة الخطيرة، حيث استقبلت المستشفى الشاب المصاب وبدأت الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكدت المعلومات الأولية أن الإصابة نتجت عن سحب يد الشاب داخل أجزاء المعدة الزراعية أثناء تشغيلها.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث

حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، فيما بدأت الجهات المعنية فحص ملابسات الحادث وظروف وقوعه، للوقوف على التفاصيل الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بتر ذراع حادث عمل المنوفية

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