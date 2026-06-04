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الأحد والإثنين.. حمزة العيلي ضيف برنامج "واحد من الناس"

كتب : منال الجيوشي

04:22 م 04/06/2026
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    النجم حمزة العيلي
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    حلقة حمزة العيلي في برنامج واحد من الناس
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    حمزة العيلي في ضيافة عمرو الليثي

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يحل الفنان حمزة العيلي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والإثنين القادمين، على قناة الحياة.

ويكرم الإعلامي عمرو الليثي، النجم حمزة العيلي بعد تألقه في موسم دراما رمضان الماضي بشخصية عونى فى مسلسل "حكاية نرجس" وشخصية درويش فى مسلسل "النص التاني".

دور ندم عليه حمزة العيلي

ويكشف حمزة العيلي خلال الحلقة عن ندمه لتقديم أحد الأدوار، قائلا: "وافقت على دور وندمت عليه بعد توقيع العقد لأني كنت محتاج فلوس، كنت ساعتها بعاني من فترة اكتئاب".

كما يتحدث عن أصعب المشاهد التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس"، مؤكدا أن مشهد محاولة تكسير "القدم الصناعية" في الحمام، هو الأصعب.

موعد عرض برنامج "واحد من الناس"

يعرض برنامج "واحد من الناس" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين، على قناة الحياة.

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عمرو الليثي حمزة العيلي برنامج واحد من الناس

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