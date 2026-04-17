أحيا النجم تامر حسني، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الخميس، بحضور نجوم الفن والطرب والإعلاميين والشخصيات العامة.

تامر حسني يغني بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

وقدم تامر حسني خلال حفل الزفاف مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها العروسين، كما تفاعل المنتج محمد السعدي مع أغاني تامر ليرقص مع ابنته.

الهضبة وحماقي وأنغام يغنون بحفل زفاف ابنة السعدي

وحرص عدد من نجوم الغناء على تقديم فقرات فردية بحفل زفاف ابنة محمد السعدي بينهم المطربة أنغام والمطرب محمد حماقي والمطرب تووليت ثم النجم عمرو دياب.

وشهد حفل زفاف ابنة محمد السعدي حضور عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز ومحمد رمضان وأحمد سعد وخالد النبوي وياسمين عبد العزيز وياسمين صبري ونسرين إمام ولميس الحديدي وعمرو الليثي والمؤلف أحمد مراد والسيناريست عبد الرحيم كمال، وآخرين.

اقرأ أيضا:

