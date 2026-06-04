خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية مجيريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب عيد رمضان فاروق أحمد حسين متأثرًا بإصاباته التي تعرض لها في حادث سير خلال الساعات الماضية.

إصابات خطيرة

تعرض الشاب لحادث أثناء استقلاله تروسيكل في أحد الطرق، بعدما اصطدم بعمود، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد مقربون من الأسرة أن حالته الصحية كانت حرجة منذ اللحظات الأولى لدخوله المستشفى، حيث خضع للملاحظة والعلاج المكثف لساعات، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

جنازة حزينة

شيع أهالي قرية مجيريا جثمان الشاب اليوم الخميس من المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب والأصدقاء الذين حرصوا على المشاركة في وداعه الأخير.

وسادت أجواء من الحزن بين أبناء القرية، الذين نعوا الشاب بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

صدمة بين الأهالي

أثار خبر الوفاة حالة من الأسى بين أهالي القرية، خاصة أن الشاب كان معروفًا بين أبناء منطقته بحسن الخلق والعلاقات الطيبة مع الجميع.

ودعا الأهالي المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.