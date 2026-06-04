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أول ظهور لعمر مرموش مع منتخب مصر بعد عقد قرانه (صور)

كتب : محمد الميموني

12:54 ص 04/06/2026
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  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش وزوجته1_6
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    عمر مرموش

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انضم نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة البرازيل الودية قبل انطلاق المونديال.


وحصل عمر مرموش على إذن من الجهاز الفني لعقد قرانه، قبل أن ينضم لبعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم الأربعاء.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.


يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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عمر مرموش منتخب مصر كأس العالم

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