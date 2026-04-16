نشر الفنان حسين فهمي صورًا وثّق من خلالها حضوره فعاليات كرنفال الثقافة السينمائية بمدينة نينغبو الصينية.

تعليق الفنان حسين فهمي

وشارك الفنان حسين فهمي الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شرفت أمس بلقاء السيد شين هاي شيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام، والذي يشغل منصبًا يعادل مرتبة وزير الإعلام، وذلك على هامش فعاليات كرنفال الثقافة السينمائية بمدينة نينغبو الصينية".

وأضاف: "تناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الفن والإبداع، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي ودعم التواصل بين صُنّاع السينما في البلدين".

وتابع: "كما سعدت بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يعكس المكانة المتنامية للسينما كقوة ناعمة وجسر حقيقي للتقارب بين الشعوب".

واختتم: "أؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لمزيد من التعاون المثمر بين القاهرة وبكين في المجال السينمائي والثقافي".

تفاصيل دور حسين فهمي في "The Story I Found in China"

يذكر أن الفنان حسين فهمي يشارك في الفيلم الصيني "The Story I Found in China" ويجسد خلال الفيلم شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها تجارب الحياة، كما أعرب عن حماسه لخوض هذه التجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين مصر والصين، ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية خلال الفترة المقبلة.

