تصدرت النجمة دينا الشربيني قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من النجم كريم محمود عبدالعزيز.

ودخلت دينا الشربيني القائمة مع انتشار شائعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم زواجها من كريم محمود عبدالعزيز في باريس.

شائعات طاردت دينا الشربيني



وطاردت دينا الشربيني شائعات زواجها من كريم محمود عبد العزيز منذ أبريل 2025، إذ قامت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، بنشر صور لهما من فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

وكتبت هنادي: "خاص- النجمة المصرية دينا الشربيني مرتبطة بقصة حب كبيرة بالنجم المصري كريم محمود عبدالعزيز، وهناك نية للزواج، وطبعًا زوجته (زعلانة) جدًا ولا تعرف كيف تتصرف في هذه القصة.. يذكر أن كريم متزوج ولديه ثلاث بنات، ودينا كانت مرتبطة بالنجم عمرو دياب".

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز في "الهنا اللي أنا فيه"

يذكر أن النجمة دينا الشربيني أثارت الجدل مع النجم كريم محمود عبد العزيز حول طبيعة العلاقة بينهما عقب مشاركتهما في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، وتصاعدت التساؤلات بقوة مع تكرار تعاونهما في فيلم "طلقني" الذي عُرض في ديسمبر الماضي.

وكانت مصممة الأزياء آن الرفاعي قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر 2025، عقب إعلانها تلقي خبر طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ويتصدر النجم كريم محمود عبد العزيز قائمة النجوم الذين طاردتهم شائعات الارتباط بالنجمة دينا الشربيني، والتي شملت أيضًا النجم عمرو دياب، وحسن أبو الروس، والإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

