تستعد الفنانة رانيا محمود ياسين لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "بيت بابا"، والذي عُرض الجزء الأول منه خلال العام الماضي وحقق تفاعلًا ملحوظًا.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "يا مسهل.. دعواتكم، بنقرأ حاليًا الحلقات الأولى من الجزء التاني.. دعواتكم لنا يا مسهل يارب".

تفاصيل مسلسل "بيت بابا"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين كان المسلسل الكوميدي "بيت بابا"، الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته كل من محمد محمود، انتصار، محمد أنور، مريم الجندي، سامي مغاوري، أحمد عبدالحميد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

رانيا محمود ياسين ومسلسل حريم السلطان

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، نشرت صور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وقالت إنها تتمنى تجسيد دور قريب من دور السلطانة هويام ضمن أحداث المسلسل التركي "حريم السلطان"

