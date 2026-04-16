إعلان

أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"

كتب : هاني صابر

12:02 ص 16/04/2026 تعديل في 12:03 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد الفنان أحمد العوضي، على ما يتردد بشأن تقاضيه أجرا كبيرا مقابل مشاركته في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة" التي أطلقتها وزارة الكهرباء.

ونشر العوضي، مقطع فيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بمناسبة الإعلان بتاع ترشيد استهلاك الطاقة اللي أنا عملته، فيه ناس خدتها من باب الهزار وقالك ده قاعد في فيلا وطالع يقول لنا مش عارف إيه، واحنا بنور بلمبة واحدة، يا جماعة مش عايزين نمشي ورا كلام الناس الفاضية".

وتابع: "أولا أنا مخدتش ولا جنيه، يمين بالله مخدتش ولا جنيه، أنا كل الموضوع إن أنا قولت اللي مش قاعد في أوضة، يعني إنت لو قاعد في الصالة وأوضتك منورة قولت لك اقفلها مقولتش حاجة تاني".

واستكمل: "أنا قولت حاجة غلط! كفرت بالله؟ لا، وأنا لما أطلع أقول لك حاجة تساعدنا كلنا أبقى أنا كدة راجل وحش ومتآمر ومش حاسس بيك، ومين قال لك إني خدت ملايين ومين قالك إني قاعد في فيلا 15 أوضة ومين قالك إني قاعد منور 50 لمبة".

وأضاف: "يا صاحبي خف شوية، أخواتي عاقلين مابيروحوش مع الأونطة، أنا عامله لله، خدها بحسن نية إني بوفر لك فلوسك لا طاقة ولا مش طاقة".

أحمد العوضي علي كلاي وزارة الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

علاقات

علاقات

شئون عربية و دولية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان