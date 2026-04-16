أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"

رد الفنان أحمد العوضي، على ما يتردد بشأن تقاضيه أجرا كبيرا مقابل مشاركته في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة" التي أطلقتها وزارة الكهرباء.

ونشر العوضي، مقطع فيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بمناسبة الإعلان بتاع ترشيد استهلاك الطاقة اللي أنا عملته، فيه ناس خدتها من باب الهزار وقالك ده قاعد في فيلا وطالع يقول لنا مش عارف إيه، واحنا بنور بلمبة واحدة، يا جماعة مش عايزين نمشي ورا كلام الناس الفاضية".

العوضي عن تقاضيه أجرا في حملة "ترشيد الطاقة": مخدتش ولا جنيه

وتابع: "أولا أنا مخدتش ولا جنيه، يمين بالله مخدتش ولا جنيه، أنا كل الموضوع إن أنا قولت اللي مش قاعد في أوضة، يعني إنت لو قاعد في الصالة وأوضتك منورة قولت لك اقفلها مقولتش حاجة تاني".

العوضي بعد جدل مشاركته في حملة "ترشيد الطاقة": "مين قالك قاعد في فيلا 15 أوضة"

واستكمل: "أنا قولت حاجة غلط! كفرت بالله؟ لا، وأنا لما أطلع أقول لك حاجة تساعدنا كلنا أبقى أنا كدة راجل وحش ومتآمر ومش حاسس بيك، ومين قال لك إني خدت ملايين ومين قالك إني قاعد في فيلا 15 أوضة ومين قالك إني قاعد منور 50 لمبة".

وأضاف: "يا صاحبي خف شوية، أخواتي عاقلين مابيروحوش مع الأونطة، أنا عامله لله، خدها بحسن نية إني بوفر لك فلوسك لا طاقة ولا مش طاقة".

