ميشيل ميلاد ينشر فيديو من كواليس عرض "إيجي بست" في السعودية

كتب : معتز عباس

11:34 م 15/04/2026

الفنان ميشيل ميلاد

شارك الفنان ميشيل ميلاد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص لفيلم "إيجي بست" في السعودية، حيث لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وظهر في الفيديو كل من الفنان أحمد مالك ومطرب الراب مروان بابلو، في أجواء حماسية مميزة، وكانوا يرقصون على أنغام أغنية لعبت.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بالأجواء وظهور نجوم وأبطال فيلم "إيجي بست".

إيجي بيست يتفوق على سفاح التجمع

شهد شباك التذاكر في دور العرض السينمائي ثباتا في ترتيب الأفلام المتنافسة على الإيرادات، إذ يحتل فيلم برشامة منذ طرحه في دور العرض ببداية موسم عيد الفطر المبارك المركز الأول، متفوقا على أفلام الموسم: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الأربعة أمس الأحد 5 أبريل، إيرادات بلغت 3 ملايين و431 ألفا و799 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

