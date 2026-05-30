احتفل الفنان الشاب مصطفى عماد بارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني تُدعى ميار، ونشر صورة من حفل قراءة الفاتحة تجمعه بها.

وعلق مصطفى على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأخيراً شفتك ولقيتك ميار. قرينا الفاتحة".

نجوم الفن يهنئون مصطفى عماد

وانهالت تعليقات النجوم على منشور مصطفى لتهنئته، وكتب الفنان أحمد زاهر: "مليون مبروك يا حبيب قلبي ربنا يتمملك على خير"، وهنأته هدى زاهر وعلقت "ألف مبروك يا غالي ما شاء الله العريس قمر والعروسة قمرين ما شاء الله"، وعلقت الفنانة مايان السيد "ألف مبروك ربنا يتمم بخير"، وكتبت الفنانة ولاء الشريف "مبروك. ربنا يسعدكم يا رب"، وكتبت الفنانة دينا فؤاد "ألف مبروك"، كما علق الكاتب محمد سيد بشير: "مليون مبروك".

مشاركات مصطفى عماد في رمضان 2026

جدير بالذكر أن مصطفى عماد شارك في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل الست موناليزا مع النجوم: مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، ومسلسل حد أقصى إخراج مايا أشرف زكي، بطولة روجينا، خالد كمال، محمد القس، تأليف هشام هلال.

