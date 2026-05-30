يستضيف الإعلامي بلال العربي، في برنامجه On The Road، النجمة هند صبري ويعرض مساء اليوم السبت 30 مايو الجزء الثاني من حوارها على شاشة روتانا سينما في تمام الساعة التاسعة مساء، بعدما حقق الجزء الأول ردود فعل كبيرة.

وتتحدث هند صبري لأول مرة خلال حلقة On The Road، عن حياتها بعد فقدان والدتها وكواليس زيارتها في المقابر، بالإضافة لعلاقتها مع بناتها وتصف نفسها بأنها أم غير مثالية "أنا مش أم مثالية وبعتذر لبناتي".

هند صبري تتحدث عن الصداقة في حياتها

كما تكشف هند صبري خلال الحلقة، أهمية الصداقة في حياتها وكواليس تعرضها للغدر، وكيف أثرت الشهرة على حياتها الشخصية وموقفها من الشائعات التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها لا تثق فيمن يغدر بها ولو لمرة واحدة.

ومن تصريحاتها خلال الحلقة: بحب أشتري راحتي، ولما بتكون مشهور فيه ناس بتسبيح حياتك.

برنامج On The Road

يذكر أن برنامج On The Road يقوم بإجراء اللقاءات داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة في حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، ويُعرض عبر قنوات: روتانا سينما، روتانا موسيقى وlbc.

